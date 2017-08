Tot veertig maanden cel voor babbeltrucs

In totaa sloegen de mannen veertien keer toe (foto: Pixabay.com)

ZUIDLAREN - Twee Groningers van 60 en 34 jaar hebben met babbeltrucs oudere mensen in hun woning bestolen. De oudste kreeg veertig maanden opgelegd. De jongste dertig, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Beide mannen sloegen veertien keer toe in Groningen, Drenthe en Overijssel.



De mannen gaven zich uit als medewerkers van energiebedrijven of waterleidingsbedrijf. Ze belden in de periode van november tot eind januari aan bij woningen die door ouderen werden bewoond. Volgens de rechtbank kozen de mannen bewust oudere en kwetsbare personen op. Ze sloegen toe in onder meer Zuidlaren, Slochteren, Steenwijk, Groningen, Ommen, Zoutkamp en zelfs een keer in Alkmaar.



Standen opnemen

In de meeste gevallen zeiden ze dat ze de meterstanden op wilden nemen. Als beiden werden binnengelaten, liep één van de mannen met de bewoner mee. De ander doorzocht de woning. Alles wat van waarde was, werd meegenomen. Ook militaire onderscheidingen, medailles en trouwringen.



De slachtoffers wisten een goede beschrijving te geven van de mannen. Uiteindelijk werden beiden in januari aangehouden. De officier eiste twee weken geleden 48 en 45 maanden cel. De rechters noemden deze diefstallen zeer verwerpelijk. Temeer, omdat de bewoonster in Slochteren een forse duw kreeg toen zij de mannen op diefstal betrapte. In dit geval achtten de rechters diefstal met geweld bewezen.



Nepschoorsteenveger

De 60-jarige werd in april nog veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Die straf kreeg hij, omdat hij in 2015 als ‘nepschoorsteenveger’ bij mensen aan de deur kwam. Hij inde dan een paar tientjes en vertrok zonder te vegen. Hij kreeg als onverbeterlijke oplichter van de rechtbank de hoogste straf opgelegd; veertig maanden. Een openstaande straf van één maand mag hij eveneens uitzitten.



De jongste had volgens de uittreksel van de justitiële documentatie van juni geen feiten op zijn strafblad. Om die reden vond de rechtbank dertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voldoende. Met als voorwaarde dat hij zich door de reclassering laat begeleiden.



Beide mannen moeten de slachtoffers in totaal 1130 euro aan schadevergoeding betalen.