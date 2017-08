Hoogeveense fans genieten van Vivianne Miedema: We gaan het EK winnen

Enkele tientallen gasten kijken naar de wedstrijd in De Majesteit (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Juichen, klappen en schreeuwen. In grand café De Majesteit in Hoogeveen was het vanavond feest tijdens de wedstrijd Nederland - Engeland.

Zo'n dertig fans gaan helemaal uit hun dak als hun plaatsgenoot Vivianne Miedema halverwege de eerste helft de 1-0 scoort.



Daarna neemt de spanning toe. Ondertussen druppelen er steeds meer Oranjefans het café binnen, enkelen in het Oranje gekleed. Als na een uur spelen de 2-0 wordt gescoord, groeit het vertrouwen in een goede afloop.



Miedema weet het net niet meer te vinden in de rest van de wedstrijd. Maar in de laatste minuut is ze wel betrokken bij de 3-0. Lieke Martens scoort via een been van een Engelse, maar dat mag de feestvreugde niet drukken.



De gasten van De Majesteit zijn na afloop overtuigd. Miedema wordt met de Oranje Leeuwinnen zondag Europees kampioen. Die Denen, die kunnen we hebben.