Michael Chacon: Ik wil heel graag bij FC Emmen blijven

VOETBAL - De speler wil, de trainer wil en dus lijkt het een kwestie van tijd voordat Michael Chacon zijn handtekening gaat zetten onder een contract bij FC Emmen. De middenvelder schikt binnenkort om tafel met de clubleiding van Emmen.

"Het is mijn oude club en ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin hier. We hebben een leuk team en ook nog eens een prima team dat het denk ik heel goed kan gaan doen in de competitie", aldus Chacon.De geboren Colombiaan speelde als jeugdspeler voor SC Heerenveen/FC Emmen (het samenwerkingsverband tussen de Friese en Drentse club). In 2015 tekende hij een contract voor twee seizoenen bij FC Dordrecht, maar echt een succesvolle periode kende hij daar niet. Zijn laatste wedtrijd speelde de 23-jarige middenvelder in maart. "Ik draai sinds het begin van de voorbereiding mee en merkte toch wel dat ik lang niet gespeeld had. Maar het gaat steeds beter."Ook trainer Dick Lukkien raakte overtuigd van de kwaliteiten van Chacon, die hij meer ziet als rechter- of linkermiddenvelder. "Ik denk dat hij daar beter tot zijn recht komt dan in de as. In het begin van de voorbereiding vond ik niet dat hij scherp was. Dat was in de laatste wedstrijden, zoals tegen Vitesse wel het geval. Daar liet hij zien een welkome versterking te zijn."Wanneer Chacon definitief Emmenaar is lijkt dus een kwestie van tijd. "Of je mijn naam met potlood of pen kunt invullen als contractspeler? Doe maar met potlood..."