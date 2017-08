Cas Peters op schot: elf treffers

Cas Peters (foto Roel Bos/sportfoto.org)

VOETBAL - De meest opvallende speler in de voorbereiding van FC Emmen is zonder twijfel Cas Peters. De aanvaller, vorig seizoen met 14 goals topschutter bij FC Emmen, scoorde in de voorbereiding al elf keer.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Mario Bilate, het nieuwe aanspeelpunt van FC Emmen, liet het net drie keer bollen, Alexander Bannink scoorde twee keer en datzelfde deed Youri Loen.



