Locadia haalt woede van PSV-fans op de hals

VOETBAL - Jurgen Locadia heeft na de uitschakeling van PSV in de voorronde van de Europa League tegen het Kroatische Osijek de woede van veel fans op de hals gehaald. In een interview met FOX-sports zei de geboren Emmenaar dat hij zich moeilijk kon opladen voor de krachtmeting van gisteravond.

Volgens Locadia was Osijek meer gemotiveerd dan PSV. "Voor hun was het de wedstrijd van hun leven. Voor mij is het moeilijk om dat gevoel op te roepen", luidde de opmerkelijke verklaring van de spits. "Het is niet hetzelfde als dat je tegen Bayern München speelt."(het interview dat Locadia bij FOX gaf)Op social media, met name op Twitter, kreeg Locadia (die nota bene de kans kreeg als centrumspits, zijn geliefde positie) er flink van langs.Door de nederlaag in Kroatië plaatste PSV zich voor het eerst in 43 jaar niet voor een hoofdtoernooi in Europa.