Samenvatting FC Emmen - Heracles (2-0)

VOETBAL - FC Emmen won gisteravond de voorlaatste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Eredivisionist Heracles Almelo werd met 2-0 verslagen.

FC Emmen imponeert tegen Heracles: 2-0 zege

Michael Chacon: ik wil heel graag bij FC Emmen blijven

Teller Cas Peters staat al op elf