Vader Miedema: Het gaat tegen Denemarken niet makkelijk worden

Vivianne Miedema in actie tegen Engeland (foto: ANP/Vincent Jannink)

VOETBAL - De Oranje Leeuwinnen versloegen Engeland gisteravond met 3-0 en staan in de finale van het EK. Dan is Denemarken de tegenstander. Vivianne Miedema kopte de 1-0 binnen.

Vader Rene Miedema volgde de wedstrijd vanuit het stadion in Enschede. "We hebben het fantastisch gehad, een geweldige entourage en sfeer. Fantastisch. Toen Vivianne scoorde was ik heel erg blij. Het was een ontlading toen de 1-0 viel en als het je dochter is die scoort dan is dat prachtig."



Een lach op haar gezicht

"Ik heb Vivianne na afloop nog in het hotel gesproken", vertelt Miedema. "Ze was blij op haaar eigen ingetogen manier. Ze had een lach op haar gezicht en dan weten wij als ouders genoeg."



Niet makkelijk

Zondag spelen de Oranje Leeuwinnen de finale tegen Denemarken. "Dan zijn we er ook weer bij", zegt Miedema. "De Denen zijn een lastige ploeg om tegen te voetballen. Ik durf geen voorspelling te doen. Makkelijk gaat het niet worden."