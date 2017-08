Albert Heijn haalt nog meer eieren uit de schappen

ASSEN - Albert Heijn heeft uit voorzorg nog meer eieren uit de schappen gehaald. In totaal gaat het nu om 25 van de 38 verschillende eiersoorten die in de schappen liggen.

Aanleiding is het gifschandaal met de verboden stof fipronil. Gisteren haalde Albert Heijn al veertien soorten eieren terug bij al zijn supermarkten. Het betreft onder meer AH Vrije uitloop eieren, AH bio eieren, blije kipeieren, Kakelgoud 4-granen, AH verse scharreleieren en basic witte scharrel ei.Volgens een woordvoerder zijn de betreffende eieren mogelijk nog niet uit alle schappen verdwenen omdat de terugroepactie een enorme operatie is. "Maar er zit wel een kassablokkade op de betreffende producten waardoor de klanten er niet de winkel mee uit kunnen"', aldus de woordvoerder.De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gisteravond een zwarte lijst met eieren waar fipronil in zit fors uitgebreid In Drenthe is van bedrijven in Witteveen en Odoornerveen bekend dat ze eieren hebben met daarin het giftige fipronil. Op het bedrijf in Odoornerveen moeten zestigduizend kippen worden geruimd en een half miljoen eieren worden vernietigd.