Stelling: We worden kampioen!

HOOGEVEEN - Vivianne Miedema uit Hoogeveen zette gisteravond de Nederlandse voetbalsters met een vroege treffer richting de EK-finale.

Oranje versloeg in Enschede Engeland met 3-0 en speelt zondag in hetzelfde stadion tegen Denemarken om de Europese titel. "We spelen het hele toernooi naar behoren en nu verslaan we Engeland met 3-0. Dat geeft veel vertrouwen'', zei Miedema na afloop van de wedstrijd bij de NOS."We hebben nu twee dagen om te herstellen en dan zondag Denemarken. Dat wordt heel lastig, maar zij hebben wel vandaag 120 minuten moeten voetballen. Dat kan een voordeeltje zijn. Het wordt moeilijk maar met dit publiek en de spirit die we hebben kan het.''Inmiddels is een run ontstaan op kaartjes voor de finale van het EK vrouwenvoetbal. Als de Nederlandse voetbalsters zondag het Europees kampioenschap voetbal winnen, wordt de selectie een dag later gehuldigd in Utrecht.Gaan 'wij' er met de winst vandoor en worden we Europees Kampioen? Of gaat het op het laatste moment toch nog mis?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of het een goed idee is om voortaan nog maar twee biertjes per keer te mogen bestellen op festivals of in kroegen. Slechts 22 procent van de stemmers vindt dat een goed idee. Er stemden 2.244 mensen op de stelling.