Witteveen+Bos in de aanval na kritiek op onderzoek bevingsschade

EMMEN - Onderzoeksbureau Witteveen+Bos veegt de kritiek van een juridisch bureau uit Rotterdam van tafel.

Het onderzoeksbureau kreeg afgelopen week kritiek dat het onderzoek naar schade in het buitengebied door gaswinning van de NAM van geen kant deugt. Een juridisch bureau uit Rotterdam hield dat onderzoek tegen het licht. Zestienhonderd schadeclaims, uit onder meer Emmen, Annen en Zuidlaren, zijn afgewezen op basis van het onderzoek van Witteveen+Bos.."In het schadeonderzoek zijn, anders dan het advocatenkantoor lijkt aan te nemen, alle gebouwen waaraan schade is gemeld individueel onderzocht. Alle panden zijn individueel geïnspecteerd, alle omgevingskenmerken zijn per locatie verzameld en de beoordelingen zijn op woningniveau uitgevoerd", laat Witteveen+Bos weten in een reactie Ook is er een verschil van inzicht over theoretische modellen die Witteveen+Bos zou gebruiken bij het beoordelen van de schades. En Witteveen+Bos zou niet openstaan voor de ervaringen van mensen die schade hebben door aardbevingen."In tegenstelling tot wat het advocatenkantoor beweert, wordt in het onderzoek wel degelijk waarde gehecht aan deze ervaringen. Tijdens het onderzoek zijn medewerkers van Witteveen+Bos en het Centrum Veilig Wonen uitgebreid in het onderzoeksgebied geweest. Gezamenlijk hebben we de bewoners bezocht en uitgebreid met hen gesproken", aldus Witteveen+Bos.