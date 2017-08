Popkoor in Assen discrimineert vrouw in rolstoel

ASSEN - Popkoor Prestige in Assen heeft een vrouw in een rolstoel gediscrimineerd door haar bij voorbaat af te wijzen als koorlid.

Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens . Het popkoor zegt dat de vrouw niet kon meedoen, omdat iedereen moet kunnen staan tijdens een optreden.Sinds 2016 is discriminatie op basis van handicap of een chronische ziekte verboden. Culturele instellingen mogen iemand daarom niet weigeren vanwege een beperking."Als iemand niet kan meedoen aan een activiteit vanwege een beperking en deze persoon verzoekt om een aanpassing, dan is de aanbieder verplicht de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken", aldus het College van de Rechten van de Mens.De vrouw stuurde een mailtje dat ze graag mee wilde doen met het popkoor en ze legde ook uit dat ze een beperking had. Ze volgde een proefles. Daarna kreeg ze een reactie dat ze nog welkom was bij een tweede proefles, maar dat verdere deelname niet mogelijk was.Volgens het College van de Rechten van de Mens had het popkoor eerst onderzoek moeten doen naar een oplossing.RTV Drenthe heeft Prestige Vocal Groups, waar het Asser popkoor onder valt, gebeld voor een reactie. Maar het bedrijf was niet bereikbaar.