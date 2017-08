Middenveldtentoonstelling in Hoogeveen opnieuw afgeblazen

HOOGEVEEN - De jaarlijkse Middenveldtentoonstelling gaat niet door, meldt de gemeente Hoogeveen.

Het evenement, waarbij vooral de paardensport centraal staat, zou dit jaar in Hoogeveen worden gehouden. Maar de organisatie loopt tegen verschillende problemen aan.Zo kon er geen geschikt terrein worden gevonden. Ook is het concours hippique een vast onderdeel van Het Middenveld. Daarom moest het evenement worden ingepast in de concoursagenda van de tuigpaarden, maar ook dat lukte niet.Daarnaast kon er in de gemeente Hoogeveen geen vereniging worden gevonden, die affiniteit heeft met paarden en wil helpen het evenement op te zetten. Volgend jaar is er in principe wel gewoon weer een Middenveldtentoonstelling. Het evenement wordt dan gehouden in Westerbork.Het is de tweede keer op rij dat de Middenveldtentoonstelling in Hoogeveen wordt afgelast . In 2012 zou het evenement ook in die gemeente worden gehouden. Toen liep het mis op de financiën en ook in de zoektocht naar een geschikte plek. Het was toen voor het eerst in het 130-jarig bestaan dat de tentoonstelling niet doorging.RTV Drenthe maakt toen de onderstaande reportage: