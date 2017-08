Strafontslag voor politiemedewerkster

Strafontslag voor politiemedewerkster (foto: RTV Drenthe)

GRONINGEN - De politiechef van de eenheid Noord-Nederland heeft een medewerkster op staande voet ontslagen in verband met ernstig plichtsverzuim.

Uit intern onderzoek is is gebleken dat ze onrechtmatigheden in de administratie heeft gepleegd. De medewerkster heeft onder meer uren onjuist verantwoord.