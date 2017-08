Assenaar krijgt werkstraf voor zware mishandeling en bedreiging

De rechtbank in Assen (foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

Emmen/Assen – Een 23-jarige man uit Assen is vrijdag door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week.

De man heeft vorig jaar op twee verschillende momenten zijn ex-vriendin in Emmen ernstig bedreigd en mishandeld.



In augustus 2016 greep de Assenaar zijn ex bij de keel vanwege een ruzie. Drie maanden later vloog opnieuw de vlam in de pan. Hij kwam verhaal halen, omdat zij zou hebben rondgebazuind dat ze zwanger was van hem. ‘Als jij zo doorgaat, ga je er ook aan’, zou hij volgens getuigen hebben gezegd. Daarbij haalde hij zijn mes tevoorschijn om zijn woorden kracht bij te zetten.



Tijdens de zitting zwakte de Assenaar alle feiten nogal af. Hij zou zijn vrouw niet bij de keel hebben gegrepen, maar alleen hebben geduwd. Ook zou hij geen mes tevoorschijn hebben gehaald.



De man gaf toe dat hij last heeft van agressiviteitsproblemen. Daar is hij voor in behandeling.