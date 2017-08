Vivianne Miedema: van HZVV tot EK-finale

VOETBAL - Ze begon haar voetbalcarrière als 5-jarig meisje bij HZVV in Hoogeveen. Zondag staat Vivianne Miedema in de finale van het Europees Kampioenschap met het Nederlands Elftal.

Miedema wordt op haar achtste gevraagd voor een jeugdselectie van de KNVB. Sinds 2010 speelt ze interlands voor Nederlandse juniorenelftallen, maar tussendoor heeft ze ook nog tijd voor schoolvoetbal.Als 15-jarige maakt ze als jongste speelster ooit haar debuut bij sc Heerenveen. Er is op dat moment ook buitenlandse belangstelling voor de Hoogeveense. Het Engelse Liverpool en het Belgische Racing Genk proberen de spits vast te leggen, maar ze blijft nog even in Nederland.Tijdens de kwalificatie voor het EK voor vrouwen onder-17 zijn opnieuw alle ogen op Miedema gericht. Ze schrijft in de reeks geschiedenis met achttien goals in drie wedstrijden. De vrouwen plaatsen zich uiteindelijk voor het eindtoernooi, maar kunnen daar geen potten breken en eindigen als laatste in de poule.Op 26 september 2013 maakt Miedema haar debuut bij het ‘grote’ Nederlands vrouwenelftal. In haar eerste wedstrijd komt ze nog niet tot scoren, maar een maand later tegen Portugal komt daar verandering in. Bij een 0-4 stand komt de Hoogeveense het veld in en scoort drie keer.Op haar zeventiende kloppen opnieuw grote buitenlandse clubs aan bij huize Miedema. Bayern München, Olympique Lyon en Malmö willen de Hoogeveense spits inlijven.Miedema kiest uiteindelijk voor Bayern München. Met 52 doelpunten in 78 wedstrijden heeft ze een groot aandeel in twee landskampioenschappen van haar club. In 2017 besluit ze te vertrekken uit München. Met ingang van het seizoen 2017/2018 komt Miedema uit voor Arsenal in de Engelse Premier League.In 2014 viert Miedema haar eerste prijs met het nationale team. In de finale van het EK onder-19 maakt ze het enige doelpunt tegen Spanje. Later dat jaar schrijft ze opnieuw geschiedenis. Dankzij drie goals tegen Italië plaatsen de vrouwen zich voor het eerst in de historie voor het WK.Het WK verloopt voor Miedema niet zoals ze had gehoopt. De eerste wedstrijd kampt ze met migraine. Ze speelt wel, maar komt amper in het stuk voor. Ook in de twee andere groepswedstrijden komt ze niet tot scoren.Toch plaatst Oranje zich voor de achtste finales van het toernooi. In die wedstrijd is Japan met 2-1 te sterk. Ook in dat duel weet Miedema het net niet te vinden.In 2016 probeert Miedema zich met Oranje te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dat loopt uit op een deceptie.Na een overwinning tegen Zwitserland en een verlies tegen Noorwegen moeten de vrouwen winnen van Zweden om kwalificatie af te dwingen. Miedema zet Nederland in die wedstrijd op voorsprong, maar vlak voor rust maken de Zweden gelijk. In de slotfase heeft Miedema de winnende treffer op haar schoen, maar ze schiet hoog over. Een misser die haar niet in de koude kleren gaat zitten.Na het missen van de Olympische Spelen in Rio wordt het vizier gericht op het EK 2017 in eigen land. Nederland is als gastland direct geplaatst.In de groepsfase wordt gewonnen van België, Noorwegen en Denemarken. Miedema komt niet tot scoren en dat leidt tot kritiek.In de kwartfinale tegen Zweden is het dan toch raak voor de Hoogeveense. Het is pas haar eerste doelpunt op een groot internationaal eindtoernooi voor de Nederlandse vrouwen. Oranje wint met 2-0.In de halve finale wacht topfavoriet Engeland, maar ook met hen wordt afgerekend. Onder het toeziend oog van een uitverkochte Grolsch Veste in Enschede en drie miljoen tv-kijkers wordt het 3-0. Miedema maakt de openingstreffer.Zondag heeft ze voor de zoveelste keer in haar nog jonge carrière de kans geschiedenis te schrijven. Het ‘grote’ Nederlands vrouwenteam staat voor het eerst in de finale van een eindronde. In die finale is opnieuw Denemarken de tegenstander.