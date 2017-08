Dierenrechtenorganisaties willen verbod op ruimen van kippen

DEN HAAG - Dierenrechtenorganisaties hebben bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven een kort geding aangespannen tegen het ruimen van kippen die fipronil in hun lijf hebben. Het kort geding dient vanmiddag.

Met fipronil besmette bedrijven mogen geen eieren verkopen, maar de kippen moeten wel eten, en voer kost geld. Daarom hebben diverse bedrijven besloten hun kippen af te maken.In Drenthe worden 60.000 kippen geruimd van een pluimveebedrijf in Odoornerveen.Volgens Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend, Stichting Dierennood, Rechten voor al wat leeft en Levende Have gebeurt dit 'zonder enige noodzaak' en is het daarom in strijd met de wet.De dierenrechtenorganisaties vroegen eerder deze week de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) al om in te grijpen, maar volgens de NVWA mogen boeren hun kippen wel degelijk om deze reden doden. De organisaties hebben daarom besloten een kort geding aan te spannen.