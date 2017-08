Geen boycot voor Hoogeveen na weer afgelasten Middenveldtentoonstelling

HOOGEVEEN - De organisatie achter de Middenveldtentoonstelling gaat de gemeente Hoogeveen niet boycotten in de toekomst. Dat zegt voorzitter Willem Talens.

Vandaag werd bekend dat het evenement - dat dit jaar in Hoogeveen zou zijn - niet doorgaat. Het is al de tweede keer dat Hoogeveen het laat afweten."Dit is natuurlijk niet plezierig. Maar er was onder meer geen terrein beschikbaar om de evenementen te kunnen houden", zegt Talens. Dat terrein is nodig voor het concours met spring en dressuur en voor een vijfkamp tussen een vijftal dorpen.""We hadden gehoopt dat Hoogeveen er rekening mee zou houden dat de Middenveldtentoonstelling dit jaar naar die gemeente komt en dat er dus een terrein was om de activiteiten te kunnen houden", vervolgt Talens. Maar helaas, dat terrein is er niet. Om de vijf jaar is het evenement in Hoogeveen en in 2012 ging het ook mis. Ook toen was er geen geschikt terrein.Maar er is goed nieuws. "De gemeente heeft voor 2022 toegezegd rekening met ons te houden. Ze willen met ons in gesprek gaan over wat we dan allemaal nodig hebben." Boos op de gemeente is organisator Talens niet. "We nemen de gemeente gewoon weer mee in de plannen voor 2022. Het is voorheen in Hoogeveen geweest en we willen proberen dat in stand te houden."Volgend jaar is de Middenveldtentoonstelling in Westerbork. Het lijkt erop dat die editie volgens plan gaat verlopen. "De eerste berichten vanuit de gemeente Midden-Drenthe zijn goed. We hebben gesprekken gehad en die zijn positief."