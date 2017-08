Steeds meer mensen kiezen voor natuurkampeerterrein

Natuurkampeerterrein Borger (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

BORGER - Staatsbosbeheer ziet het aantal overnachtingen op natuurkampeerterreinen in Drenthe jaarlijks toenemen.

Geschreven door Josien Feitsma

In 2013 stonden in totaal 25.500 mensen op een natuurkampeerterrein in Drenthe. Tot en met juli kenden de terreinen dit jaar alleen al 25.000 gasten. Verwacht wordt dat dit aantal oploopt tot 40.000 overnachtingen.



Een natuurkampeerterrein lijkt op het eerste gezicht op een gewone camping, maar is soberder. Er zijn er geen faciliteiten als lantaarnpalen, wifi en een bemande receptie. "Bij een camping heb je animatieteams en bingo-avonden, dat heb je hier niet. Dit is echt kamperen in de natuur en logeren bij de boswachter", zegt Martijn Harms, beheerder van natuurkampeerterrein Borger.



Druk leven

Door het steeds drukker wordende dagelijks leven van mensen, neemt volgens Harms het verlangen naar rust in de vakantie toe. Ook voor Dirk Bekke was dit een reden om voor een natuurkampeerterrein te kiezen. "Het is pas de tweede keer dat we dit doen, maar het is zo ontzettend rustgevend. Ik denk zeker dat we dit vaker gaan doen."



Aanspraak

Opvallend vindt Bekke dat op een natuurkampeerterrein meer aanspraak is dan op een gewone camping. "Je hebt hier dezelfde soort mensen. Ze zijn veel meer van het samen een vuurtje maken zoals we gisteren met de jongens hebben gedaan."



Niet te populair.

Bezoekers van het natuurkampeerterrein hopen niet dat het logeren bij de boswachter te populair wordt. Volgens Martijn Harms hoeven ze daar niet bang voor te zijn. "Te populair kan het niet worden. We hebben op dit kampeerterrein 56 plaatsen. Vol is vol. Als we vol staan heb je nog steeds hele ruime plekken, we gaan niet de plekken verkleinen."