Baby op straat in Assen met onbekende vloeistof bespoten

De politie heeft de zaak in onderzoek (foto: ANP XTRA/Koen van Weel)

ASSEN - Meerdere mensen zijn afgelopen maandag met een onbekende vloeistof bespoten op de Oude Molenstraat in Assen.

Onder de slachtoffers zijn een baby van negen maanden en een man in een rolstoel, zo meldt de politie vandaag. Volgens een politiewoordvoerder is nog niet duidelijk om wat voor vloeistof het gaat. Een van de slachtoffers is na het incident bij de huisarts geweest, maar bleek geen verwondingen te hebben.



Bij de politie is aangifte gedaan. De politie is nog op zoek naar getuigen van het voorval. De dader of daders zijn nog niet gepakt.