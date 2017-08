Oppositiepartijen willen dat gemeente Assen juridische strijdbijl met tuincentrum begraaft

ASSEN - Vier oppositiepartijen in de gemeenteraad van Assen willen dat het college van B&W zijn uiterste best doet om het conflict met Rudolphus Tuinmarkt in der minne te schikken.

In een brief aan het college schrijven de fracties van VVD, OpAssen, SP en GroenLinks "zich grote zorgen te maken over dit ‘dossier’ en te vrezen dat er uiteindelijk alleen verliezers overblijven, als partijen voor de rechter hun gelijk proberen te blijven halen."Het tuincentrum aan de Graswijk in Assen-Zuid en de gemeente Assen zijn al jarenlang verwikkeld in een juridische strijd over de verplaatsing van het bedrijf.Vorige week oordeelde de rechter dat de gemeente Assen het tuincentrum één miljoen euro moet betalen als voorschot op een schadeclaim. Rudolphus eist drie miljoen euro van de gemeente.Volgens de vier oppositiepartijen moet het college proberen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 een oplossing te vinden, "zodat niet een derde college deze zaak in haar schoot geworpen krijgt."