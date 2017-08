Vivianne Miedema: Van schoolvoetbal tot EK Finale

Vivianne Miedema won haar eerste prijzen in het schoolvoetbal. Haar clubcarrière bracht haar van HZVV in Hoogeveen, naar VV De Weide. Via sc Heerenveen en Bayern München komt ze uiteindelijk bij Arsenal terecht.

Nu staat Miedema aan waarschijnlijk het voorlopige hoogtepunt van haar loopbaan, de finale van het EK voetbal in eigen land.