Bewoners Norgerbrug vrezen verkeersdrukte door uitbreiding Kloosterveen

NORGERBRUG - Inwoners van de buurtschap Norgerbrug bij Bovensmilde vrezen de uitbreiding van de wijk Kloosterveen in Assen.

Ze zijn bang dat het drukker wordt op de weg door hun woonplaats. Negen families hebben daarom gezamenlijk een brief gestuurd naar de colleges van de gemeenten Assen en Midden-Drenthe.Op de wegen N371 en de N373 richting Smilde zou het aantal voertuigen per dag toenemen tot 12.000. Vijf jaar geleden waren dat volgens de groep 'slechts' nog 7.500 voertuigen op de N373. In de afgelopen jaren is het verkeersaanbod volgens de inwoners van Norgerbrug al met een derde toegenomen.De groep bewoners wil met de gemeenten in gesprek over alternatieven. Zo zien de bewoners van Norgerbrug wel iets in de aanleg van een ontsluitingsweg door Kloosterveen zelf, richting Norg en Veenhuizen.