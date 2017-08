Popkoor geschrokken van discriminatie gehandicapte vrouw

ASSEN - De organisatie achter popkoor Prestige in Assen is geschrokken dat het koor wordt beticht van discriminatie.

Een vrouw die bij het koor wilde, werd per mail geweigerd omdat ze in een rolstoel zit. Ze volgde een proefles, maar kreeg de mededeling dat ze niet voor vast kon meedoen met het koor."We zijn echt geschrokken. Een medewerker, die inmiddels bij ons weg is, heeft de e-mail afgehandeld, maar daar wil ik me niet achter verschuilen", reageert directeur Ton van Diepen van Prestige Vocal Groups in het Noord-Hollands Dagblad . "Als zangonderneming zijn we fout geweest. Voor ons een belangrijke les."Prestige Vocal Groups is de overkoepelende organisatie waaronder de Prestige popkoren vallen. De koren zijn in 21 gemeenten actief.Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat popkoor Prestige discrimineert. Het koor had de gehandicapte vrouw niet zomaar mogen weigeren, zonder eerst naar mogelijke oplossingen te zoeken. Aan de uitspraak zijn verder geen consequenties verbonden.