Varenhorst en Van Garderen stomen door naar kwartfinale WK beachvolleybal

Varenhorst in actie in een eerdere ronde van het WK (foto: EPA / Christian Bruna)

BEACHVOLLEYBAL - Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst uit Valthermond en Maarten van Garderen zijn doorgedrongen tot de kwartfinale van het WK beachvolleybal in Wenen.

Het duo versloeg de Cubanen Diaz Nivaldo en Sergio Gonzalez in drie sets: 21-13, 21-23 en 15-13.



Varenhorst en Van Garderen begonnen sterk aan het duel. Ze kwamen al snel op een 6-0 voorsprong en sleepten de eerste set binnen. In de tweede set verzuimden ze de trekker over te halen en verspeelden ze drie matchpoints. Uiteindelijk was het in de derde set alsnog raak.



In de kwartfinale nemen de Nederlanders het op tegen het Spaanse duo Herrera/Gavira.