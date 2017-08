Zomerbad Peize heeft groot onderhoud nodig: 'We missen nog 50.000 euro'

PEIZE - Het zomerbad in Peize is tot zondag 12.00 uur gesloten. De transportpomp werkte niet meer en moet vervangen worden. Iets dat eigenlijk vorig jaar al op de planning stond.

De transportpomp die het gisteren begaf reguleert de hoeveelheid chloor in het zwembad. Voorzitter Wim Stroetinga: "We hebben mensen gevraagd ernaar te kijken. Zij zeiden dat de apparatuur het waarschijnlijk nog wel een jaar kon redden. Nu blijkt dat deze pomp het toch begeeft." Maar, zegt de voorzitter erbij: "Gelukkig is het relatief slecht weer en hebben badgasten weinig last van de tijdelijke sluiting."Volgens voorzitter Stroetinga is de machinekamer van het zwembad hard toe aan groot onderhoud, maar wacht de stichting hiermee omdat ze het zwembad willen verduurzamen. Geld hiervoor is er alleen nog niet en het zwembad kan niet langer wachten met vernieuwingen. Het bad voldoet namelijk niet aan de nieuwe voorschriften. Als de gemeente niet bijspringt om de renovatiekosten te betalen, kan het zwembad volgend jaar niet openen."In september gaan we het zwembad alsnog renoveren en aanpassen", zegt Stroetinga. Maar wat er dan precies wordt aangepast, is niet duidelijk. "Ofwel we vervangen alles naar de normen van nu, ofwel we gaan investeren in duurzaamheid. Maar er moet iets gebeuren." Beide aanpassingen kan het zwembad alleen nog niet betalen. "We missen nu nog 50.000 euro", aldus de voorzitter.Zorgen daarover maakt hij zich niet. "Ik heb goede hoop dat we eruit komen met de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe. We zijn al bijna een jaar in gesprek", vertelt Stroetinga.De transportpomp is ondertussen gerepareerd en wordt vanavond geïnstalleerd. In verband met de Peizermarkt blijft het zwembad morgen ook nog gesloten. Zondagmiddag opent het Zomerbad weer.