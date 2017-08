Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Voor liefhebbers van natuur, sport, geschiedenis en zoetigheid is er dit weekend weer van alles te beleven in Drenthe.

Wij zetten een aantal activiteiten voor u op een rijtje. Als u op zaterdag op pad gaat is een paraplu waarschijnlijk geen overbodige luxe . Ook op zondag is er kans op regen, maar met meer zon.Vestingstad Coevorden gaat zaterdag even weer terug in de tijd met de eerste Garnizoensdag. Onderdeel van de dag is een patrouille van het Exercitie Peloton Bourtange om 14.00 uur. Ook wordt in de Notaristuin een kanon afgeschoten.Ook in Assen is een oorverdovend lawaai te horen. Daar wordt op het TT Circuit de Gamma Racing Day gehouden. Onder meer Formule 1-coureur Nico Hülkenberg vertoont zijn kunsten op het circuit.Zondag kan het overigens wel druk zijn rondom Assen vanwege de GAMMA Racing Day. In de RTV Drenthe-app en op onze website kunt u op de hoogte blijven van de situatie op de weg Zoetekauwen kunnen zaterdag genieten in Sleen. Tientallen standhouders nemen allerlei zoetigheid mee naar het dorp voor het Festival der Zoete Verleidingen. Daarnaast zijn er stands met servies en bakbenodigdheden en kun je workshops volgen. In het baktheater worden demonstraties gegeven door onder anderen Rutger van den Broek en Jarno Eggen.In Zuidlaren wordt zaterdag voor de 33e keer de Markt van Melk en Honing gehouden. Behalve allerlei marktkraampjes is er live muziek en straattheater. Het evenement wordt gehouden op de Grote Brink in Zuidlaren.Heeft u interesse in de geschiedenis van de Drentse natuur dan kunt u zondag terecht op het Ballooërveld. Gidsen van het nationaal park leggen samen met een gids van Geopark de Hondsrug uit welke invloed de ijstijden op het landschap hebben gehad. Ook worden wandelaars gewezen op sporen die nog steeds in het landschap te vinden zijn.Heb je minder met geschiedenis, maar wel met de natuur, dan kun je terecht in Zuidwolde. Plantenkenner Hans Dekker neemt deelnemers mee van Hoogeveen tot het Drents-Friese Wold om de wespenorchis te vinden. Dit is een beschermde soort van de plant.Bij het Hunebedcentrum in Borger wordt zondag een oertijdmarkt georganiseerd. Zo'n tachtig standhouders komen met onder meer mineralen en fossielen naar het dorp. Ook worden sieraden gemaakt. Als u zelf een bijzondere steen heeft, kunt u die door deskundigen laten beoordelen. De markt duurt van 11.00 tot 17.00 uur.