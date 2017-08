TT Circuit Assen klaar voor Gamma Racing Day

ASSEN - Assen staat dit weekend geheel in het teken van auto-, motor- en kartraces tijdens de Gamma Racing Day 2017 met als hoogtepunt een demonstratie van het Renault Formule 1-team.

Dit jaar is het de zevende keer dat de Gamma Racing Day gehouden wordt. Vorig jaar zijn er 92.000 bezoekers geweest, ook dit jaar verwacht organisator Lee van Dam een goede opkomst. "Het weer ziet er heel goed uit en ook het deelnemersveld is erg interessant", vertelt Van Dam.Vandaag zijn de kwalificatierondes en morgen zullen de echte races beginnen. Dan zal ook het grote publiek komen, maar vandaag was er al een aantal racefans. "Elk jaar ben ik hier weer te vinden, het is gewoon een prachtig evenement", vertelt een bezoeker. "Ik probeer elk jaar weer vrij te hebben tijdens deze dagen, net zoals tijdens de TT overigens."Op het evenement wordt niet zo'n grote drukte verwacht als op de jaarlijkse TT in Assen. Er worden volgens woordvoerder van het TT Circuit geen verkeersproblemen verwacht. Ook zijn er extra bussen ingezet voor vervoer naar het circuit.