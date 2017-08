Drentse fans Oranje Leeuwinnen: 'Ze hebben heel veel plezier'

Meiden van C1 van SVO BDE (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe)

ERICA - Het Nederlands dameselftal, met Vivianne Miedema uit Hoogeveen, heeft de finale van het EK gehaald. Een prachtige prestatie, maar toch is er nog commentaar op de Oranje Leeuwinnen. Waarom juichen ze zo ingetogen?

Geschreven door Jeroen Willems

De meiden van C1 van fusievereniging SVO BDE vinden dat commentaar onzin. Ze zijn groot fan van het Oranje dameselftal en zaten gisteren in het stadion. "Ze hebben heel veel plezier in het voetballen en alles wat ze doen vieren ze samen", zegt Inge Grooten.



Juichpose

In het mannenvoetbal wordt vaak uitbundig gejuicht. Denk aan de verschillende dansjes na een doelpunt of het uittrekken van een shirt. De Portugese superster Cristiano Ronaldo trekt ook vaak alle eer van een doelpunt naar zich toe met een eigen kenmerkende pose.



De meiden van SVO BDE vinden het juichen van Cristiano Ronaldo verschrikkelijk. "Ik ben niet zo'n fan van Cristiano Ronaldo", lacht Inge. En ook teamgenootje Manon Lit kijkt liever naar de dames. "Je scoort nooit alleen. Er is altijd een vooractie waar anderen aan mee hebben geholpen", zegt Manon.



Finale

Zondag speelt Oranje de finale. De meiden van SVO BDE C1 gaan zeker kijken. "Misschien in het stadion, maar het is moeilijk om aan kaartjes te komen. Als dat niet lukt gaan we hier samen in de kantine kijken in Erica", zegt Inge Grooten.