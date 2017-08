Assense naar Chili voor WK Judo onder 18

Marit Kamps pakt haar koffer in (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe) Marit Kamps met haar trainer Marcel Joling (foto: familie Kamps)

ASSEN - De 16-jarige Marit Kamps uit Assen doet in Chili mee aan het wereldkampioenschap judo onder de 18 in de categorie 70+.

Ze is er helemaal klaar voor: "Ik heb dit seizoen een grote ontwikkeling gemaakt met mijn kracht, technisch en fysiek, dus beter dan dit kan ik er niet klaar voor zijn," zegt Kamps.



Vorig jaar werd ze derde tijdens het Europese Kampioenschap. Zo ver verwacht ze nu niet te komen. "Ik denk wel dat ik partijen zal winnen, maar ik denk niet dat ik wereldkampioen word," aldus Kamps.



Haar ouders en zus reizen mee om haar te ondersteunen. "Heel spannend," zegt moeder Kamps.



Het wereldkampioenschap is van 9 tot 12 augustus in de Chileense hoofdstad Santiago.