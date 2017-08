File op A28 bij De Wijk opgelost [update]

Er stond een file op de A28 (foto: archief RTV Drenthe)

DE WIJK - Door een ongeluk op de A28 stond er vanmiddag ter hoogte van De Wijk een file van zo'n zes kilometer.

De file was in de richting van Hoogeveen. Vanwege bergingswerkzaamheden werd een rijbaan afgesloten en werd het verkeer via de vluchtstrook geleid. Automobilisten moesten rekening houden met een vertraging van ongeveer een uur.