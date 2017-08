Staatssecretaris Van Dam denkt over hulp aan kippenboeren

DEN HAAG/UTRECHT - Het ministerie van Economische Zaken zoekt naar manieren om boeren te hulp te schieten die door het fipronil-schandaal in problemen zijn geraakt. Het ministerie doet dat samen met de sector, zei staatssecretaris Martijn van Dam vandaag na overleg met vertegenwoordigers van de boeren en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Gisteren onderstreepte het ministerie nog dat er niet direct geld op de plank ligt, omdat in dit geval niet een dierziekte de boosdoener was. Maar Van Dam wees er vandaag op dat 'heel veel pluimveehouders getroffen zijn terwijl ze onschuldig zijn geweest'. "Het is voor hen een ongelooflijk harde klap. En ze hadden dit jaar ook al vogelgriep gehad."De pluimveehouders verwijten de NVWA dat die warrig opereerde en zo paniek zaaide. Het kabinet nam de dienst gisteren al in bescherming. Van Dam zei vandaag dat de NVWA heeft gedaan wat van haar verwacht mocht worden.Brancheorganisatie LTO vergelijkt de schade voor pluimveehouders met de malaise door de vogelgriepuitbraak van 2003 en gevallen van extreme schade door noodweer. "Toen konden gedupeerde pluimveehouders rekenen op de overheid", aldus voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij Eric Hubers. LTO oppert dat de overheid voor borgstelling of een lagere rente voor de sector zou kunnen zorgen."Geen enkel bedrijf mag omvallen door deze crisis", vindt Hubers. "Daar zullen wij ons tot het uiterste voor inspannen." De sector vreest echter een golf aan faillissementen als gevolg van de affaire. Het eerste faillissement zou inmiddels zijn aangevraagd.