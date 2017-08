'ChickFriend kocht fipronil onder schuilnaam'

ODOORNERVEEN/WITTEVEEN - Het bedrijf ChickFriend, dat de spil is in het eierschandaal, kocht bij zijn Belgische leverancier bestrijdingsmiddelen waarin fipronil zit onder de bedachte naam 'fypro-rein'.

Volgens NRC blijkt dat uit een factuur van het Belgische bedrijf, waar de krant de hand op heeft gelegd. Bronnen zeggen tegen de krant dat ChickFriend geweten moet hebben dat de verboden stof erin zat.NRC bemachtigde documenten van het Belgische Poulty-Vision. Daaronder zat ook een e-mail van de directeur van een Roemeens bedrijf over de levering van fiprocid, een middel dat fipronil als belangrijkste bestanddeel heeft. De krant publiceerde vandaag ook een bestelling van drieduizend liter in mei 2016. ChickFriend en Poulty-Vision worden strafrechterlijk onderzocht. Het Functioneel Parket en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit willen in het belang van het onderzoek nog niets zeggen.Bij ChickFriend waren vermoedelijk meer zaken niet in orde. Zo stond het bedrijf niet geregistreerd als ongediertebestrijder, ontdekte de NOS . In het register van Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) komt ChickFriend inderdaad niet voor. Ook bij keurmerkverlener IKB Ei had ChickFriend geen certificering. ChickClean, op papier een ander bedrijf maar van dezelfde eigenaars als ChickFriend, had wel een certificaat van het keurmerk, maar alleen voor het ontsmetten van stallen.De certificering is vooral van belang omdat ChickFriend actief was bij pluimveebedrijven die het keurmerk IKB Ei hebben. Dat keurmerk bestaat om supermarkten en consumenten garanties te geven over de kwaliteit en herkomst van eieren.In Drenthe is van bedrijven in Witteveen en Odoornerveen bekend dat ze eieren hebben met daarin het giftige fipronil. Op het bedrijf in Odoornerveen moeten zestigduizend kippen worden geruimd en een half miljoen eieren worden vernietigd.