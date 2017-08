'Angel Nieto zette de wegracesport op de kaart in Spanje'

Angel Nieto is op 70-jarige leeftijd overleden (foto: EPA / Paco Campos)

MOTORSPORT - Het was een plotseling en voor motorliefhebbers droevig bericht: oud-coureur Angel Nieto is gisteren overleden. Nieto was een grootheid in de motorsport in de jaren '70 en '80 en wist een recordaantal keer de TT in Assen te winnen.





In de lichte klassen, tot 125cc, won hij



'Heel triest'

"Het is heel triest", zegt De Vries. "Je hele leven beoefen je zo'n topsport die ook wel gevaarlijk is, en dan wordt een verkeersongeluk je fataal. Het leek woensdag nog de goede kant op te gaan. Maar toen de medicatie die hem kunstmatig in coma hield werd verminderd, kreeg hij allemaal complicaties."



De Vries herinnert Nieto zich als een gedreven en ook wel driftige Spanjaard. "Hij wist heel goed hoe het spelletje gespeeld moest worden. Niet alleen op de baan, maar ook daaromheen begreep hij alles goed.



Minuut stilte in Tsjechië

Komend weekend wordt de MotoGP in Tsjechië gereden. Volgens De Vries wordt er dan ook bij het overlijden van Nieto stilgestaan. "Dit hangt als een zwarte deken over de paddock heen. Iedereen is er natuurlijk mee bezig. Er wordt zondag onder meer een minuut stilte gehouden."



