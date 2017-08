Onbekende Kampioenen: 'Ik denk dat ik zes was toen ik voor het eerst in een boom klom'

Boomklimmer Jotte Brand (foto: RTV Drenthe)

STUIFZAND - Deze zomer zet RTV Drenthe kampioenen van minder bekende sporten in de schijnwerpers.

Geschreven door Jeroen Willems

Vandaag de 27-jarige Jotte Brand uit Stuifzand. Hij is de Nederlands Kampioen boomklimmen van 2016.



Met de paplepel ingegoten

Jotte Brand is boomverzorger bij het bedrijf van zijn oom. Hij kreeg het boomklimmen met de paplepel ingegoten. "Van kleins af aan ging ik al boompjes in de tuin snoeien. Ik denk dat ik jaar of zes was toen ik voor het eerst in een boom klom met een gordeltje. Met mijn vader de knotlindes voor het huis knotten", zegt Brand trots.



Een boomklim-wedstrijd bestaat uit vijf onderdelen. Deelnemers moeten bijvoorbeeld belletjes laten rinkelen die op verschillende plekken in de boom worden gehangen. Ook moet er een pop van tachtig kilo worden 'gered'. Aan de wedstrijden mogen alleen boomverzorgers meedoen die ook de juiste techniek kunnen toepassen.



WK in Amerika

Brand doet deze zomer voor het eerst mee met de wereldkampioenschappen in Amerika. Hij gaat meer voor de gezelligheid dan de prijzen. "Je ontmoet heel veel mensen uit binnen- en buitenland en je vergaart heel veel kennis. Je ziet weer nieuwe materialen, nieuwe technieken. Dat is gewoon heel leuk", aldus Brand.