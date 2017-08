Bert-Jan Lindeman wint blauwe trui in Ronde van Polen

WIERLENNEN - Bert-Jan Lindeman uit Assen heeft tijdens de Ronde van Polen de blauwe trui gewonnen.

De 28-jarige Drente reed tijdens de etappekoers twee dagen in de aanval en kroonde zich zo tot meest actieve renner van de ronde.De laatste etappe in de Ronde van Polen werd gisteren gewonnen door Wout Poels. In het eindklassement eindigde de Limburger op plek drie. De Belg Dylan Teuns pakte de eindzege, twee seconden voor de Pool Rafal Majka en drie seconden op Poels.