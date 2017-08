Automobilist bekneld na aanrijding met boom in Schoonoord

Auto rijdt tegen boom in Schoonoord (foto: Van Oost Media)

SCHOONOORD - Op de Tramstraat in Schoonoord is vanochtend een auto tegen een boom gereden.

De inzittende van het voertuig zit bekneld en wordt momenteel door de brandweer bevrijd. Over de ernst van zijn of haar verwondingen is nog niets bekend. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.