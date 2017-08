Mogelijk boete voor duikende Retropop-piloot

EMMEN - De piloot die tijdens de afgelopen editie van Retropop een duikvlucht maakte, riskeert een boete.

De luchtvaartpolitie heeft het onderzoek naar de man afgerond. De conclusie is dat de man buiten de toegestane daglichtperiode vloog en dat hij te laag vloog. De luchtvaartpolitie heeft het proces-verbaal aan de landelijk officier luchtvaartzaken overgedragen, en die moet bepalen welke straf de piloot krijgt. Mogelijk is dat een boete.Op de zaterdagavond van Retropop bleef een helikopter van het bedrijf Heli Holland uit Emmer-Compascuum kort boven het festivalterrein hangen. Vervolgens zette de heli een duikvlucht in en vloog weg.Verschillende bezoekers filmden het incident en reageerden geschrokken. De politie heeft dezelfde avond de piloot nog gehoord en kondigde een vervolgonderzoek aan door de luchtvaartpolitie.