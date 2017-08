Inwoners Hollandscheveld opgeschrikt door nachtelijke politieactie

Politewagens in Hollandscheveld (foto: Persbureau Meter)

HOLLANDSCHEVELD - Inwoners van Hollandscheveld werden afgelopen nacht opgeschrikt door een politieactie.

Op beelden is te zien hoe twee politieteams bij een woning aan de Riegheidestraat op de deur bonken en de bewoner sommeren open te doen.



Volgens een politiewoordvoerder gingen agenten naar de woning vanwege een valse melding. Meer informatie kan de politie niet geven, omdat het onderzoek nog loopt. Er is niemand aangehouden.



Omstanders meldden dat er ook een helikopter boven het dorp vloog. De politie kan niet bevestigen dat deze helikopter met de zoekactie te maken had.