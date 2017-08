Zuidlaren krijgt misschien toch een islamitische begraafplaats

Begraafplaats Lits de Fenix in Zuidlaren (foto: Google Streetview)

ZUIDLAREN - Opnieuw zijn er plannen voor een islamitische begraafplaats in Zuidlaren. Al tweeënhalf jaar lang wordt er over gesproken en nu heeft Stichting Bijzondere Islamitsiche Begraafplaatsen in Nederland (BIBIN) interesse getoond.

Geschreven door Marjolein Knol

BIBIN is in gesprek met huidige eigenaar Floor van Randen, van de particuliere begraafplaats Lits de Fenix in Zuidlaren.



De gemeente Tynaarlo heeft geen bezwaren tegen de mogelijke komst van een islamitische begraafplaats, laat het college van B en W van Tynaarlo deze week weten. Mits de begraafplaats aan het bestemmingsplan voldoet.



Tegen Islamitische principes

Islamitische begraafplaatsen verschillen van christelijke begraafplaatsen, omdat moslims een eeuwigdurende rustplaats wensen en niet tussen niet-moslims begraven mogen worden. Graven in Nederland worden over het algemeen na enkele decennia geruimd en gaan daardoor tegen de Islamitische principes in.



De stichting schrijft naar de gemeente dat binnenkort het contract wordt ondertekend met de huidige eigenaar. Huidige eigenaar Floor van Randen reageert verbaasd op dit nieuws. "We zijn al dik twee jaar in gesprek en ik heb niet het idee dat er veel vaart in zit. We zijn er samen nog niet uitgekomen en ik zie dit op korte termijn ook niet gebeuren."



Extravagante begraafplaats

Van Randen had in 2004 zelf ook plannen om een islamitische begraafplaats te beginnen op deze locatie, maar kreeg geen medewerking van de gemeente. Hij erfde de grond van zijn moeder en wilde er een bijzondere bestemming voor. Zo had de ondernemer daarna plannen om van de grond een extravagante begraafplaats te maken voor rijke mensen die op een speciale manier begraven wilden worden. Ook dit plan kreeg geen steun van de gemeente, waarna Van Randen er een seniorencomplex wilde bouwen. Maar ook deze derde poging mislukte.



Het stukje grond is nu alsnog een particuliere begraafplaats geworden, maar hoeveel mensen er begraven liggen wil de Amsterdamse ondernemer niet zeggen. Wel zegt hij er vrij recentelijk zijn zusje te hebben bijgezet in een bovengrondse sarcofaag. Van Randen: "Ik kreeg onmiddellijk bezoek van de gemeente."



Wat er moet gebeuren met de graven die er nu liggen als de plannen van BIBIN doorgaan, is niet bekend. "Precies daarover zijn we nog in gesprek", zegt Van Randen.