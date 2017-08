Varenhorst en Van Garderen in halve finale WK beachvolleybal

Christiaan Varenhorst (foto: EPA/Christian Bruna)

BEACHVOLLEYBAL - Christiaan Varenhorst uit Nieuw-Buinen en Maarten van Garderen hebben de halve finales bereikt op het WK beachvolleybal in Wenen.

De Nederlanders waren in drie sets te sterk voor de als negende geplaatste Spanjaarden Pablo Herrera en Adrián Gavira: 20-22 21-19 16-14.



De Brazilianen Evandro en André Loyola zijn morgenochtend de tegenstanders in de halve finale. Varenhorst, 2.11 meter lang en de beste blokkeerder op het WK, en Van Garderen verloren in de groepsfase nipt van het als vierde geplaatste koppel.



Nieuw koppel

Van Garderen, in de zaal actief in de Italiaanse competitie, vormt pas sinds een paar maanden een koppel met Varenhorst, die twee jaar geleden samen met Reinder Nummerdor nog de finale op het WK beachvolleybal in Den Haag haalde. Het nieuwe duo, met een wildcard in het toernooi beland, is inmiddels de sensatie in Wenen nadat het eerder ook al verantwoordelijk was voor de uitschakeling van de als eerste geplaatste Brazilianen Álvaro Filho en Saymon Barbosa.



Twee matchpoints

De Spanjaarden pakten de eerste set nadat Varenhorst en Van Garderen een setpunt hadden laten liggen. In het tweede bedrijf hadden de Nederlanders constant een voorsprong en werd het tweede setpunt benut. In de derde set waren het lang de Spanjaarden die voor stonden. Pas bij 12-12, na een mislukte challenge van de Spanjaarden die meenden dat Varenhorst bij een blok het net had geraakt, stond het gelijk. Daarna werd de eerste kans op plaatsing, bij 14-13, nog gemist maar lukte het bij 15-14 alsnog.



Geen wonder

"Dit zullen niet veel mensen verwacht hebben. Maar met het niveau dat we hier bereiken is het zeker geen wonder", zei Varenhorst na de gewonnen kwartfinale bij de NOS. "We gaan nu voor een medaille. We gaan er volle bak voor om de finale te halen, maar het zijn extreem goede teams"