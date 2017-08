Vier Drentse kippenboeren op lijst met besmette eieren

ASSEN - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWVA) adviseert de eieren van vier Drentse pluimveehouders niet door kinderen te laten eten.

Het gaat om kippenboeren in Orvelte, Witteveen, Linde en Kerkenveld. Eerder deze week bleek ook dat de eieren van een pluimveehouder in Odoornerveen besmet zijn met fipronil. Op de lijst staan in totaal 138 bedrijven. Daaronder ook kippenboeren bij wie geen fipronil in de eieren is aangetroffen, maar wel in de stallen.Kippenboeren willen de NVWA aansprakelijk stellen voor de schade die zij lijden door het eierschandaal. Die schade loopt in de miljoenen. Niet alleen doordat tientallen kippenbedrijven voorlopig op slot blijven, miljoenen eieren worden vernietigd en kippen geruimd. "Het gebrekkige optreden van de NVWA heeft het probleem veel en veel groter gemaakt dan nodig was geweest", zegt Hugo Bens van de pluimveehoudersvakgroep van LTO in het Algemeen Dagblad. De inspectie heeft volgens de kippenboeren veel te laat ingegrepen.De boeren verwijten de NVWA ook de verwarring die deze week ontstond over de veiligheid van eieren. In Nieuwsuur zei de plaatsvervangend topman dinsdagavond dat mensen beter even geen eitje konden eten. De volgende ochtend kwam de voedselwaakhond daarop terug.