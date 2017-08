Ensing helpt Vos aan Europese titel

Janneke Ensing (Foto: archieffoto RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten heeft tijdens het EK wielrennen geen medaille gewonnen. In het Deense Herning was Marianne Vos na ruim 120 km de snelste van een kopgroep. De Italiaanse Giorgia Bronzini werd tweede, Olga Zabelinskaya uit Rusland won het brons.

Ensing probeerde het, met een kleine 40 kilometer nog te gaan, maar kreeg geen ruimte van het jagende peloton. De beslissing in de race viel 20 kilometer voor het einde. Een kopgroep van 6 vrouwen kreeg wel de ruimte. De maximale voorsprong bedroeg maximaal 45 seconden.



Met nog een kilometer te gaan probeerde Zabelinskaya de overige koplopers te verrassen, maar Vos reageerde attent. In de sprint was Vos net iets sneller dan Bronzini en won met een halve fietslengte voorsprong. Ensing eindigde in de buik van het peloton.