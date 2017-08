Soppe 7e in eerste Red Bull Rookiesrace na zomerstop

MOTORSPORT - Walid Soppe is de eerste race na de zomerstop, in het Tsjechische Brno, als zevende geëindigd in de Red Bull Rookies Cup. De Coevordenaar had zich als 13e gekwalificeerd.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De zege ging naar de Turk Can Öncü, de klassementsleider. Hij finishte in de kopgroep van vijf voor de Duitser Meggle, de Japanner Masaki, de Spanjaard Viu en de Japanner Yamanaki. De Duitser Kevin Orgis passeerde Soppe in de voorlaatste ronde en eindigde de race als 6e.



Soppe kende een ijzersterke start en had na één ronde al vijf coureurs ingehaald. Lang vocht hij daarna met Orgis om de 7e plek, maar nadat de Duitser de Drent had ingehaald sloot het tweetal aan bij de kopgroep van zes, waar ook de Japanner Ai Ogura deel van uitmaakte.



Soppe knokte zich naar plek 6 en een podiumplek leek haalbaar, maar twee ronden voor de finishvlag ging Ogura onderuit en Soppe moest even uitwijken. Daarna kwam de Drent niet meer echt in zijn ritme en moest hij de kopgroep laten gaan en werd hij ook nog gepasseerd door Orgis.



Met de zevende plek pakte Soppe 9 punten, waardoor hij nu 31 punten heeft. Met dat aantal staat hij 15e in de tussenstand om het kampioenschap. Can Öncü, die van de laatste vijf races er vier won, heeft 132 punten.



Morgen is race 2 in Brno.