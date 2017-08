'Publiek Gamma Racing Day wil Formule 1'

ASSEN - De grote trekpleister van de Gamma Racing Day op het TT-circuit in Assen is de Formule 1. Volgens organisator Lee van Dam vraagt het publiek vooral om de koningsklasse van de autosport.

Het Renault F1-team verzorgt dit weekend meerdere demonstraties op het TT-circuit. Op zaterdag zit de Britse F2-coureur en Renault opleidingscoureur Oliver Rowland achter het stuur van de F1-bolilde uit 2012. Op zondag zal Nico Hülkenberg de bolide aan de tand voelen. De Duitse Formule 1-coureur staat momenteel tiende in het F1-kampioenschap.Nieuw dit jaar is de F1-experience. Bezoekers kunnen voor 3.500 euro meerijden met oud-coureur Robert Doornbos. “Ik ben een soort van snelste taxi-chauffeur van Nederland vandaag en morgen. Met dit waanzinnige monster.“ Volgens Doornbos gaat bij de F1-tweezitter om het ervaren van de emotie, passie, acceleratie, remmen en de G-krachten. Jordy Prins uit Emmen mocht bij Doornbos instappen en was enthousiast toen hij weer in de pits was. “Alsof je de staatsloterij hebt gewonnen. Het is echt geweldig!” Organisator Lee van Dam wil dat de F1-experience een vast onderdeel wordt van de Racing Day.Het programma bestaat verder uit onder meer de BOSS GP, waarin diverse oude auto’s uit de Formule 1, GP2 en IndyCar zijn te bewonderen, en NEC Formule Renault 2.0 waarin de nieuwe generatie coureurs wordt opgeleid. Diverse motorklassen en de Supercar Challenge maken de line-up compleet.