Coevorden viert nieuwe Garnizoensdagen met kanonschot

COEVORDEN - De vestingstad Coevorden gaat over vijf jaar groots vieren dat ze dan 350 jaar geleden bevrijd is van Bommen Berend. En dat is niet alles: er komt een jaarlijkse Garnizoensdag om toe te werken naar het grote feest in 2022.

Inwoners van Coevorden keken vandaag raar op, toen ze genoten van de muziek of het luchtkussen op de Markt. Vanmiddag marcheerden vijf verklede leden van het Exercitie Peloton Bourtange door het centrum van de stad. Ze hadden zelfs een kampement, zo'n honderd meter verderop."We willen hiermee duidelijk nog eens naar voren brengen dat het over vijf jaar 350 jaar geleden is dat Coevorden als garnizoensstad bevrijd is", zei voorzitter Geert Roeles van Stichting Garnizoensdag Coevorden. Roeles mocht het startschot geven voor de nieuwe jaarlijkse Garnizoensdag in de stad.Coevorden werd in 1972 ingenomen door de bisschop van Munster, beter bekend als Bommen Berend. In datzelfde jaar werd Coevorden in de nacht van 29 op 30 december door nog geen duizend man heroverd. Meindert van der Thijnen leidde het leger door de moerassen naar de opengehakte gracht die ze met biezenbruggen overbrugden.Stadsgids Lambert Hans is blij met de extra aandacht die de ontzetting van Coevorden nu weer krijgt. Hans: "Je moet die roemruchte geschiedenis van Coevorden wel onthouden, steeds in beeld brengen en mensen op de hoogte houden dat Coevorden eigenlijk zo'n belangrijke plaats was."Daar is de voorzitter het mee eens. Roeles: "We zien de ontzetting als een hoogtepunt in de geschiedenis van deze stad, waar we gewoon aandacht aan moeten geven. En als je dat over vijf jaar ineens doet zonder er vooraf al aandacht aan te geven, dan denken mensen ook: Wat gebeurt hier ineens?"De eerste Garnizoensdag is op zaterdag 26 augustus.