Verkooprecord voor Shakespeare Theater

DIEVER - Het Shakespeare Theater in Diever verbreekt haar eigen verkooprecords dit jaar. Op dit moment zijn er meer dan 22.500 kaarten verkocht.

De première van de voorstelling 'De Getemde Feeks' is op vrijdag 18 augustus. Omdat de toegangskaarten zo snel verkocht waren is er nu al een extra voorstelling ingepland, op 20 september.De Getemde Feeks is een komedie over de zin en onzin van het huwelijk. De kaarten voor de extra voorstelling zijn vandaag in de verkoop gegaan.