Reddingsactie meerkoet en jong mislukt

ZUIDLAREN - De brandweer van Zuidlaren is zaterdagavond ruim anderhalf uur bezig geweest met een reddingspoging. Ze probeerden om een meerkoet met zijn jong uit een riool aan de Bovendiepen in Zuidlaren te krijgen.

Het riool is een soort wateroverstort van de vijver aan deze straat. De meerkoet en het jong zijn vermoedelijk ook via deze overstort in het riool terecht gekomen.



Wandelaars hoorden gepiep in het riool en sloegen alarm. De brandweer was snel ter plaatse was en controleerde het riool. Daar zagen ze inderdaad een meerkoet en een jong. Ze konden de twee watervogels ondanks al hun inspanningen niet te pakken krijgen.



Na ruim anderhalf uur moest de brandweer concluderen dat dieper het riool ingaan te gevaarlijk werd voor de mannen. Daarom werd de actie uiteindelijk gestaakt.



Met de hoop dat de meerkoet en het jong op dezelfde wijze het riool weer gaan verlaten als ze zijn binnen gekomen, is de brandweer onverrichter zake vertrokken.