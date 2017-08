Agent raakt gewond na melding van ruzie in Emmen

Een agent raakte vanavond gewond bij een incident (Foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

EMMEN - Een agent is vanavond gewond geraakt tijdens een incident aan de Meerstraat in Emmen. De politie laat weten dat er is geschoten op een voertuig.

Volgens woordvoerder van politie Noord-Nederland Robert-Jan Valkema gingen twee agenten af op een melding van een huiselijke ruzie. "Mijn collega's komen daar ter plaatse en willen met een van de betrokkenen spreken", zegt Valkema. Een van de betrokkenen zat toen al bij een onbekend persoon in de auto.



Vol gas achteruit

De auto stopte, waarna de agenten met de personen konden praten. Valkema: "De betrokkene werkt keurig mee, maar de bestuurder van de personenauto niet. Als mijn collega bij hem in de deuropening staat om naar het rijbewijs te vragen, geeft de man vol gas achteruit."



De agent werd enkele meters meegesleurd en raakte gewond in het gezicht. "Daar wordt mijn collega nu voor behandeld in het ziekenhuis, maar de agent is niet ernstig gewond geraakt", zegt Valkema.



Voortvluchtig

De onbekende man rijdt vervolgens weg, waarna de andere agent een schot lost op de auto. Waar het voertuig zich nu bevindt, kan de politie niet zeggen. De verdachte is nog voortvluchtig.



"We zijn druk bezig uit te zoeken wie de bestuurder is", zegt de woordvoerder. Er wordt een geweldsrapportage opgemaakt in verband met het lossen van een schot op de auto.