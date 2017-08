'Assen geschikter voor Formule 1 dan Zandvoort'

AUTOSPORT - Het TT Circuit in Assen is groter dan het circuit van Zandvoort en daarom waarschijnlijk een geschiktere plek voor een Formule 1-race.

Dat zegt Renault-testcoureur Olivier Rowland in de Telegraaf . De Brit reed gisteren in een Formule 1-auto uit 2012 over het TT Circuit tijdens de Gamma Racing Days.Wel moet de baan volgens Rowland op sommige plekken aangepast worden. "Alle andere faciliteiten die nodig zijn voor een Grand Prix, zijn er al wel. We zullen zien", aldus de Brit die liet weten onder de indruk te zijn van het circuit en genoten te hebben van zijn rondjes.In Assen wordt al langer gesproken over het organiseren van een Formule 1 Grand Prix. "Wij willen de Formule 1 in de toekomst echt wel heel graag hosten, daar zijn we als bestuur unaniem in", zei TT-voorzitter Arjan Bos eerder. Het bestuur heeft al een licentie aangevraagd om een Grand Prix te organiseren, net als Zandvoort.Ook vandaag is een Formule 1-auto op het TT Circuit te zien. Renault-coureur Nico Hülkenberg komt in actie op de Asser baan tijdens de laatste dag van de Gamma Racing Days.