Stroomstoring Roden en Nieuw-Roden opgelost

Monteurs van netbeheerder Enexis hebben de storing opgelost (foto: Enexis)

RODEN - Zo'n 3.500 huishoudens in Roden en Nieuw-Roden zaten vanochtend enige tijd zonder stroom.

De stroomstoring werd rond 6.30 uur gemeld. Rond 10 uur hadden alle huishoudens weer stroom. Volgens netbeheerder Enexis was er sprak van een spontane storing in een stroomkabel.



Afgelopen donderdag zaten huidhoudens in Nieuw-Roden en Leek ook al enige tijd zonder stroom.